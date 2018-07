China anuncia entrega formal de primeiro porta-aviões do país

A entrega da embarcação ocorre no mesmo momento em que China e Japão travam uma disputa por ilhas que ambos reclamam posse, e em meio à preocupações da China sobre renovados interesses militares dos EUA na Ásia.

O porta-aviões, chamado de Liaoning, foi originalmente comprado da Ucrânia e passou por profundas reformas no porto chinês de Dalian.

"A entrada deste porta-aviões nas fileiras militares irá elevar o nível de modernização das forças operacionais navais da China de forma geral", disse o Ministério em seu site.

O Liaoning irá ajudar "efetivamente a proteger a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento", acrescentou o ministério.

Entretanto, especialistas militares acreditam que o porta-aviões, que recebe o nome da província do nordeste do país da qual Dalian é a capital, terá um papel operacional limitado e será usado principalmente para treinamento.

"Uma vez que todas as grandes potências, e até mesmo alguns países de proporção pequena ou média, possuem um porta-aviões, é natural que a China tenha o seu próprio", afirmou o contra-almirante Yang Yi, em um comentário escrito no jornal China Daily, nesta terça-feira.

"A China tem uma vasta área de mares e enormes direitos e interesses marítimos que precisa proteger, e os crescentes interesses internacionais da China exigem uma Marinha forte para fornecer garantias de segurança", disse Yang, ex-diretor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade da Defesa Nacional do Exército de Libertação do Povo Chinês.

O Liaoning irá envolver-se principalmente em pesquisas científicas e treinamento, afirmou o contra-almirante, ao mesmo tempo em que ajudaria a China a afirmar seu poderio militar, acrescentou.

"A China é obstinada e irá absolutamente salvaguardar sua soberania e dignidade nacional", disse Yang. "Nós estamos pela paz, mas não temos medo de qualquer ameaça ou intimidação".

A disputa pelas ilhas no Mar da China Meridional, chamadas de Senkaku no Japão e Diaoyu na China, desgastou as relações entre as duas potências econômicas vizinhas e provocou protestos contra o Japão por toda a China.

