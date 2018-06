China anuncia fundo de US$ 1,6 bi para combater poluição

O fundo, porém, não oferecerá subsídios para a prevenção e controle da poluição do ar, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira. O texto frisou que o consumo de carvão deve ser controlado e pediu mais esforços para melhorar a gasolina para os veículos.

O governo está ansioso para mostrar melhora na poluição do ar na China, que vem desagradando a população e prejudicando a imagem do país no exterior.

Separadamente, a agência oficial de notícias do país, Xinhua, informou que a prefeitura de Pequim vai fechar 300 fábricas poluidoras este ano para melhorar a qualidade do ar na cidade. Fonte: Associated Press.