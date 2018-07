China anuncia pacto com Vietnã em disputa marítima O governo chinês anunciou hoje que chegou a um acordo com o Vietnã para resolver, por meio de negociações, uma disputa territorial no Mar do Sul da China. O Ministério de Relações Exteriores chinês disse que os países concordaram em resolver a disputa "através de negociações e consultas pacíficas e amigáveis", segundo a agência oficial de notícias Xinhua.