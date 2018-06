China anuncia US$ 12 bi adicionais em ajuda à África O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, apresentou nesta segunda-feira um novo pacote de ajuda ao desenvolvimento da África, no valor de 12 bilhões de dólares, e ofereceu também assistência tecnológica para a construção de ferrovias velozes no continente, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.