China aplica mais um golpe em batalha contra corrupção no país

Xu Caihou, que se aposentou como vice-presidente da poderosa Comissão Militar Central no ano passado, assim como do comitê de decisões do partido, o Politburo, em 2012, é o comandante militar de maior graduação a ser acusado de corrupção na China.

Xu será entregue para corte marcial após ser acusado de aceitar subornos, disse a agência de notícias estatal Xinhua.

“O partido nunca permitirá um esconderijo para elementos corruptos, os militares também nunca permitirão a elementos corruptos um lugar para se esconder”, disse a agência.

Tanto o partido quando o Exército, segundo a agência, tinham que compreender “a longa, complicada e árdua batalha contra a corrupção, e a necessidade de a luta contra a corrupção ser colocada em uma posição mais proeminente.”

“Sob investigação, Xu Caihou tirou vantagem de seu cargo, ajudou outros a serem promovidos para posições e aceitou subornos diretamente ou através de sua família, usou sua posição para influenciar terceiros para obter lucro e membros de sua família aceitaram bens de valor de outras pessoas."

Xu está sob prisão domiciliar há meses enquanto ajudava na investigação contra Gu Junshan, investigado por corrupção desde que foi removido do cargo de vice-diretor do departamento de logística do Exército da Libertação do Povo em 2012. Gu foi acusado de corrupção neste ano.

A Reuters não conseguiu contanto nem com Xu nem com Gu para comentar sobre o caso.

O presidente Xi lançou uma ampla campanha contra a corrupção desde que assumiu a liderança do partido no fim de 2012 e a Presidência do país, no ano passado, prometendo derrubar poderosos “tigres” assim como pequenas “moscas”.

(Por Ben Blanchard e Sui-Lee Wee)