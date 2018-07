China apoia entrada do Paquistão no CS A China dá grande importância ao pedido do Paquistão para se tornar membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, anunciou ontem Jiang Yu, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês. Segundo comunicado da agência oficial Nova China, Pequim "apoia a ideia de que o Paquistão desempenhe um papel mais importante na manutenção da paz e estabilidade internacionais", disse Jiang em entrevista coletiva, acrescentando que China e Paquistão são parceiros estratégicos em todos aspectos.