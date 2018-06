China apontou radar de mísseis para navio japonês

Onodera disse também que houve um outro incidente em 19 de janeiro, quando um navio chinês pode ter direcionado o mesmo tipo de radar contra um helicóptero SDF.

"Um passo em falso e isso poderia ter levado a uma situação extremamente grave", declarou Onodera aos jornalistas em Tóquio, acrescentando que o Ministério de Relações Exteriores enviou seu protesto a Pequim por meio de canais diplomáticos. "Trata-se de um caso muito incomum", afirmou ele.

A revelação do incidente ocorreu durante uma disputa territorial sobre algumas ilhas no Mar da China Oriental, chamadas de Senkakus pelos japoneses e de Diaoyu, pelos chineses. A questão tem prejudicado as relações entre os dois países. As informações são da Dow Jones.