China aprova formalmente relaxamento de política de filho único

As mudanças fazem parte de uma série de reformas anunciadas no mês passado após encontro do Partido Comunista que estabeleceu as políticas para a próxima década.

Sob a nova política, casais serão autorizados a ter duas crianças se um dos pais for filho único. Anteriormente, um casal só poderia gerar uma segunda criança se ambos os pais fossem filhos únicos.

O plano foi previsto pelo governo cerca de cinco anos atrás, com autoridades preocupadas com o fato de que os controles estritos pudessem minar o crescimento econômico.

A resolução, formalmente aprovada pelo Parlamento chinês neste sábado, permitirá que legisladores locais decidam quando implementarão as políticas, disse a Xinhua.

O Parlamento também aprovou a abolição do sistema de "reeducação pelo trabalho", em vigor desde 1957, que permite à polícia sentenciar criminosos a até quatro anos de confinamento em trabalho no campo sem julgamento.

Críticos afirmam que o sistema fere a lei e é frequentemente usado contra ativistas políticos e seguidores do Falun Gong, um grupo espiritual banido.

(Por Kazunori Takada)