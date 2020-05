China aprova lei de segurança de Hong Kong, comprometendo o status da cidade como centro financeiro

O parlamento da China aprovou um plano para impor uma nova lei de segurança nacional em Hong Kong que aumentará drasticamente o poder de Pequim sobre a cidade e poderá acabar com seu status de capital financeira internacional.

O Congresso Nacional do Povo, no encerramento de sua reunião anual na quinta-feira, 28, votou em encaminhar o plano à sua comissão permanente de redação, mas os contornos já foram bem definidos.

Leia Também Análise: China aproveita distração causada pela pandemia

A lei é a ação mais ousada de Pequim ainda para minar a autonomia de Hong Kong e é uma resposta direta aos protestos pró-democracia que eclodiram na antiga colônia britânica no ano passado. Tais protestos se enquadram na categoria de atividades separatistas e subversão do poder do Estado sob a nova lei.

Autoridades ocidentais condenaram o plano, que efetivamente acabaria com a estrutura de "um país, dois sistemas" de Hong Kong. Entre os opositores da medida, o governo de Donald Trump tomou a dianteira e elevou o tom das críticas.

O secretário de Estado Mike Pompeo sinalizou quarta-feira, 27, que Washington estava se preparando para tirar Hong Kong do status especial que permitiu aos Estados Unidos tratá-lo como uma entidade distinta da China. "Hoje, relatei ao Congresso que Hong Kong não é mais autônoma da China, dados os últimos acontecimentos", tuitou Pompeo.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020

Manifestantes em Hong Kong desafiaram as ordens para não se reunir nesta semana, indo às ruas e enfrentando a polícia de choque para se manifestar contra o plano do governo chinês. Centenas de pessoas, incluindo crianças em idade escolar e outras pessoas que simplesmente gritavam slogans, foram detidas ou presas.

As tensões entre Washington e Pequim têm crescido constantemente nos últimos dois anos, com as duas maiores economias do mundo colidindo com tudo, desde comércio e tecnologia a direitos humanos e liberdade de imprensa.

Mas o relacionamento se tornou ainda mais hostil este ano com o surgimento do novo coronavírus na China, que já matou 100 mil pessoas nos Estados Unidos. O governo Trump está culpando Pequim por permitir que o vírus se espalhe, com algumas autoridades sugerindo, sem provas, que o Partido Comunista no poder deliberadamente o "semeou" no exterior.

Acordo descumprido

Agora, após 23 anos de um acordo de 50 anos entre a Grã-Bretanha e a China, segundo o qual Hong Kong deveria gozar de um alto nível de autonomia, Pequim está tentando trazer a cidade sob seu controle total.

Citando a necessidade de "melhorar" o sistema jurídico de Hong Kong e salvaguardar a segurança nacional, o Partido Comunista Chinês está propondo uma lei que permitirá a implantação de "órgãos de segurança nacional relevantes" em Hong Kong. Muitos em Hong Kong temem que a China use essas disposições para intimidar e punir os críticos do governo.

De acordo com a Lei Básica, regramento equivalente ao que seria a constituição de Hong Kong, o território deve promulgar suas próprias leis de proteção contra traição, secessão, sedição e subversão e impedir que entidades políticas locais desenvolvam laços com organizações estrangeiras.

A falta de tais leis - uma tentativa das autoridades de Hong Kong de introduzi-las em 2003 fracassou após uma enorme reação pública - agora está sendo usada como justificativa para as ações de Pequim.

"Mais de 20 anos após o retorno de Hong Kong, no entanto, as leis relevantes ainda estão para se concretizar devido à sabotagem e obstrução por aqueles que tentam semear problemas em Hong Kong e na China em geral, bem como forças hostis externas", informou a agência Xinhua News, citando Wang Chen, vice-presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo.

Os protestos no ano passado, que começaram como manifestações contra um projeto de extradição, mas que se transformaram em um repúdio muito mais abrangente a Pequim, "desafiaram seriamente o limite do princípio de 'um país, dois sistemas', prejudicaram o estado de direito e ameaçaram soberania nacional", disse Wang aos quadros do partido.

O Diário do Povo, porta-voz do Partido Comunista, disse na quinta-feira que a lei era necessária para tirar Hong Kong de seu "atoleiro caótico".

"O desenvolvimento de uma lei de segurança nacional para Hong Kong salvará e estabilizará Hong Kong", afirmou em um comentário.

Em um editorial separado, a Xinhua disse que o fato de que "bandidos estão conspirando com Washington" mostrou a urgência de tal legislação.

Um total de 2.878 deputados votou a favor da lei, enquanto um votou contra e seis se abstiveram, de acordo com imagens da televisão de dentro do Grande Salão do Povo.

Pompeo chamou a mudança de "sentença de morte" para a estrutura de "um país, dois sistemas", que deveria garantir a semiautonomia do território até 2047.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que seu governo estava "fazendo algo agora" sobre a situação, dizendo que estava agindo "muito poderosamente", mas não deu detalhes./ THE WASHINGTON POST