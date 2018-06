China aumenta pressão sobre Taiwan

Um ambiente de pressão está se configurando em Taiwan para que o país comece a negociar com a China, após o presidente chinês, Xi Jinping, dizer a um ex-membro do governo de Taiwan que a questão a unificação não deveria ficar indefinida por muito tempo.

Os comentários de Xi foram feitos à margem do encontro dos membros da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec, na sigla em inglês). As declarações foram consideradas as mais fortes feitas por Xi sobre a unificação de Taiwan, assunto que continua causando instabilidade no Oeste do Pacífico. A China insiste que Taiwan deve ser controlada pelo governo chinês e ameaça usar a força para conseguir isso.

A agência de notícias oficial da China, Xinhua, informou que Xi disse ao ex-vice-presidente de Taiwan, Vincent Xiew, que "a divisão política de longa data entre os países terá, eventualmente, que ser resolvido passo a passo, mas que não deve ocorrer de geração em geração." / AP