China: briga em fábrica da Foxconn deixa 40 feridos

O porta-voz da Foxconn, Louis Woo, disse que a situação já estava "sob controle", mas acrescentou que a fábrica seria fechada hoje. "Nossa decisão é dar um dia de folga", afirmou, sem dar detalhes sobre os danos na unidade. Fotos em microblogs chineses mostram vidros quebrados, um carro capotado e a presença da polícia antimotim no local.

A polícia iniciou investigação sobre a causa dos incidentes. A fábrica de Taiyuan emprega 79 mil trabalhadores. Ela produz componentes eletrônicos para automóveis e vários componentes de consumo eletrônico.

A Foxconn é uma das principais fornecedoras de componentes eletrônicos para as maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo a gigante norte-americana Apple. As informações são da Dow Jones.