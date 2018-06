China cai 20 posições em ranking mundial de corrupção

Na edição de 2014 do levantamento, a China registrou uma nota de 36 pontos, de uma escala de zero a 100, e passou a ocupar a 100ª posição, em ranking que inclui 175 países. Em 2013, havia marcado 40 pontos e ocupado a 80ª posição. O país está entre as nações que mais caíram no ranking.

"Economias de rápido crescimento, cujos governos se recusam a trabalhar de forma transparente e tolerar a corrupção criam uma cultura de impunidade em que a corrupção prospera", disse José Ugaz, pesquisador da organização que estuda os países com economias emergentes.

A Transparência Internacional é referência mundial na análise da corrupção. O relatório é elaborado anualmente desde 1995, a partir de diferentes estudos e pesquisas sobre os níveis de percepção da corrupção no setor público de diferentes países.

Com um índice de 92, a Dinamarca lidera a lista dos menos corruptos. Coreia do Norte e Somália são os mais corruptos, com nota 8. O Brasil ocupa a 69ª posição, com 43 pontos, empatado com Bulgária, Grécia, Itália, Romênia, Senegal e Suazilândia. Em 2013, havia conseguido um ponto a menos e ficado em 72ª. Fonte: Dow Jones Newswires.