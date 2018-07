China cancela festa com Japão A China cancelou ontem eventos em comemoração ao aniversário dos 40 anos das relações diplomáticas que mantém com o Japão, em mais uma demonstração do descontentamento com a disputa territorial por ilhas reivindicadas pelos dois países. Segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, a Associação de Relacionamento China-Japão e outros grupos ligados ao governo afirmaram que as comemorações deverão ser realizadas "em um momento apropriado".