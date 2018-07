China carrega soldados em navio de cruzeiro As Forças Armadas da China passarão a usar um navio de cruzeiro para transportar soldados e equipamentos. O Green Pearl (Pérola Verde) foi apresentado em uma cerimônia no porto de Yantai. Na ocasião, centenas de homens fardados carregaram a embarcação de 36 toneladas com tanques, jipes blindados e artilharia pesada.