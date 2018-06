China: Comitê Central do PC reúne-se em outubro O Politburo do Comitê Central do Partido Comunista da China informou nesta terça-feira que a quarta sessão plenária do 18º Comitê Central do Partido Comunista será realizada em Pequim entre os dias 20 e 23 de outubro, segundo informações da agência estatal de notícias Xinhua.