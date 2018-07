China: Comitê Permanente do Politburo é renovado

O vice-presidente Xi Jinping, o vice-primeiro-ministro Li Keqiang e o chefe do Partido Comunista em Chongqing, Zhang Dejiang foram os primeiros a ser listados, sugerindo que liderarão a nova hierarquia do partido.

Xi e Li estão na linha de sucessão para substituir Hu Jintao e Wen Jiabao como presidente e primeiro-ministro da China, respectivamente. Xi também foi indicado para substituir Hu como chefe da Comissão Militar Central.

O novo Comitê Permanente do Politburo terá apenas sete integrantes, ante nove anteriormente. Analistas preveem que a mudança facilitará o consenso no comitê.

Os demais membros do comitê são o atual segundo vice-primeiro-ministro, Wang Qishan, o chefe do Partido Comunista em Tinjian, Zhang Gaoli, o Chefe do Departamento de Propaganda, Liu Yunshan, e o chefe do partido em Xangai, Yu Zhengsheng.

Duas autoridades vistas como proeminente reformadores, o chefe do partido em Guangdong, Wang Yang, e o chefe do Departamento de Organização, Li Yuanchao, não foram indicados para o comitê, o que provavelmente será interpretado como um revés pelos defensores da liberalização política e econômica. As informações são da Dow Jones.