China concorda que atividade nuclear da Coreia do Norte é ameaça, dizem sul-coreanos A Coreia do Sul e a China concordaram nesta segunda-feira que as atividades nucleares recentes da Coreia do Norte são uma ameaça séria à paz e à estabilidade da região e que Pyongyang não deve realizar um teste nuclear, informou Seul depois de uma reunião dos seus principais diplomatas.