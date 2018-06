China condena 39 por terrorismo, em meio a onda de repressão no oeste A China sentenciou nesta quarta-feira 39 pessoas a penas de até 15 anos de prisão por terrorismo, num momento em que as autoridades promovem uma ação repressiva na conturbada região de Xinjiang, no oeste do país, afetada por uma recente onda de ataques com faca e bomba atribuídos a separatistas islamitas.