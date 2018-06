China condena ação do governo do Vietnã em protestos A China pediu que o governo do Vietnã garanta a segurança do povo chinês e atue para interromper a onda de saques e incêndios a empresas de Pequim. O Ministro do Comércio da China, Gao Hucheng, irá se encontrar com o representante vietnamita ainda nesta sexta-feira para discutir a situação, disse o porta-voz do ministério chinês Shen Danyang.