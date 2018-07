China condena dissidente a 10 anos de prisão por 'subversão' Um tribunal na China sentenciou nesta segunda-feira o veterano dissidente Chen Xi a 10 anos de prisão por subversão, disse a mulher dele, numa das penas mais pesadas por acusações de fundo político impostas no país desde a prisão do ganhador do Novel da Paz Liu Xiaobo, dois anos atrás.