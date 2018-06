China condena jornalista a 7 anos de prisão por 'vazar segredos de Estado'

PEQUIM - Um tribunal chinês condenou a 7 anos de prisão uma jornalista acusada de vazar um documento interno do Partido Comunista para um site estrangeiro, disse um advogado dela nesta sexta-feira, 17, um veredicto que reflete a sensibilidade em torno do funcionamento interno do partido.

Gao Yu, de 71 anos, que foi julgada a portas fechadas em Pequim em novembro passado, foi condenada sob a acusação de fornecer segredos de Estado para contatos estrangeiros, disse o advogado Mo Shaoping.