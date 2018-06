China condena quatro pessoas por incêndio que deixou 121 mortos

PEQUIM - Dois bombeiros e dois dirigentes de um abatedouro de aves na China foram condenados a até nove anos de prisão por conta de um incêndio em uma unidade no nordeste do país no ano passado que matou 121 pessoas e deixou outras 76 feridas, segundo noticiado pela imprensa estatal neste sábado. O episódio marcou o maior acidente industrial na China em cinco anos e destacou as contínuas violações às regras de segurança.

Na ocasião, sobreviventes disseram que os trabalhadores - a maioria mulheres - enfrentaram chamas e fumaça para tentar sair, mas quando chegaram nas portas elas estavam trancadas. O incêndio teria sido causado por um curto-circuito. Segundo a agência estatal de notícias Xinhua, nesta sexta-feira dois tribunais distritais da cidade de Changchun condenaram os acusados.

O presidente da Jilin Baoyuanfeng Poultry Co., Jia Yushan, foi sentenciado a nove anos de prisão e multado em 1 milhão de yuans (cerca de US$ 160 mil) por não garantir um ambiente seguro aos funcionários. Já o então gerente-geral Zhang Yushen foi sentenciado a quatro anos de prisão por instalar equipamentos de baixa qualidade.