China condena três à morte por atentado na praça Tiananmen

Um dos acusados foi condenado a prisão perpétua, e outros quatro receberam penas de prisão que variam de 5 a 20 anos.

Cinco pessoas foram mortas e 40 ficaram feridas quando um carro se chocou com uma multidão no extremo norte da Praça Tiananmen e explodiu em chamas. Entre os mortos estavam duas pessoas que passavam pelo local e três ocupantes do carro.

Imagens do julgamento exibidas pela emissora estatal China Central Television (CCTV) mostraram os acusados com coletes laranja em um tribunal da região de Xinjiang, no oeste do país.

O tribunal em Urumqi, capital de Xinjiang, sentenciou Husanjan Wuxur, Yusup Umarniyaz e Yusup Ahmat à morte por organizar e dirigir um grupo terrorista e pelo uso de métodos perigosos para colocar em risco a segurança pública, informou a mídia estatal.

Dois outros, que receberam sentenças de prisão perpétua e 20 anos de prisão, foram acusados ??de participar de um grupo terrorista e usar métodos perigosos para pôr em risco a segurança pública. Mais três foram condenados a penas de prisão que variam de 5 a 10 anos.

Os suspeitos teriam formado um "grupo terrorista" em 2011 e planejado atos violentos, informou a CCTV. Entre dezembro de 2012 e setembro do ano seguinte, eles adquiriram armas de fogo e explosivos e planejaram a viagem a Pequim para o atentado.