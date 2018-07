China confiante de alcançar meta de 7,5% do PIB no ano

O crescimento econômico provavelmente será "adequadamente estável" no segundo semestre deste ano, afirmou Sheng, em entrevista coletiva, sem dar mais detalhes.

O PIB da China cresceu 7,6% no segundo trimestre, o ritmo mais lento de expansão desde o primeiro trimestre de 2009. O número, mais fraco do que aumento de 8,1% no primeiro trimestre, veio de acordo com a mediana das previsões de 15 economistas consultados pela Dow Jones. As informações são da Dow Jones.