China confirma 1º caso de gripe aviária em Pequim

Desde 31 de março, quando a primeira vítima surgiu, o país vive um surto da doença, que já provou 11 mortes. Nesta sexta-feira, o governo informou mais cinco casos, elevando o total de contaminados de 39 para 44.

Xangai já sacrificou mais de 111 mil aves, proibiu o comércio de animais vivos e fechou mercados - lá as aves chegam vivas nos mercados - para conter a doença. Nanquim e a cidade de Suzhou seguem com a proibição do comércio de aves. O país também desenvolveu um teste para o vírus H7N9, distribuindo kits para hospitais e outros pontos de monitoração de saúde. As informações são da Dow Jones.