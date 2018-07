China confirma crescimento de 7,5% no PIB de 2012

Em um evento paralelo ao 18.º Congresso do Partido Comunista da China, que determinará a transição da cúpula do poder do país, o governo chinês anunciou ontem que conseguirá atingir a meta de crescimento de seu Produto Interno Bruto (PIB) para 2012, estabelecida em 7,5%.

O chefe da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, Zhang Ping, afirmou que, no mês passado, seu país apresentou sinais de recuperação na economia e voltou a crescer. "Estamos confiantes de que atingiremos a meta de crescimento econômico para este ano. Ou seja, seremos capazes de mantê-lo em níveis acima de 7,5% ao ano."

"Não devemos diminuir nossa vigilância. As bases da estabilização econômica ainda não estão sólidas o suficiente. Devemos nos preparar para lidar com as dificuldades e os desafios da crise global por um longo prazo", afirmou Zhang.

Na quinta-feira, os nomes dos futuros dirigentes da China serão conhecidos. Os novos integrantes do Comitê Permanente do Politburo aparecerão diante da imprensa em uma das salas do Grande Palácio do Povo, na Praça Tiananmen.

Dois dos líderes já são conhecidos desde 2007, quando ocorreu o congresso anterior: o futuro secretário-geral e presidente da China, Xi Jinping, e o novo premiê, Li Keqiang. A surpresa será a identidade dos demais integrantes do organismo máximo de comando do PC, que deve ter sua composição reduzida de nove para sete membros.

O congresso do partido vai terminar na quarta-feira e uma de suas tarefas será a escolha dos 371 integrantes do 18.º Comitê Central - dos quais apenas 204 têm direito a voto. A lista de candidatos supera por pequena margem o número de vagas - o que limita a possibilidade de escolha.

Filiados da organização elegeram 2.270 representantes para participar do congresso aberto semana passada, mas 2 deles morreram nos últimos meses. Na quinta-feira, os sete (ou nove) novos membros do Comitê Permanente do Politburo serão apresentados. A ordem em que os futuros líderes aparecerem no Grande Palácio do Povo, o coração político da China, vai revelar seu ranking e suas funções.

Se o número de integrantes realmente passar de nove para sete, a área de segurança deixará de ser responsabilidade direta do organismo e passará a ser supervisionada por 1 dos demais 25 integrantes do Politburo, a segunda instância na hierarquia de poder do partido. A mudança reduziria o poder do setor, que se expandiu de maneira espetacular nos últimos cinco anos sob o comando de Zhou Yongkang, integrante do atual Comitê Permanente do Politburo que vai se aposentar. Os únicos que permanecerão no organismo são Xi Jinping e Li Keqiang. Os outros membros serão anunciados na quinta-feira e suas identidades são tão relevantes quanto as dos futuros presidente e premiê.

Ontem, o Google voltou a funcionar na China, depois de ter sido bloqueado na sexta-feira.