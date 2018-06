China: confrontos em Xinjiang deixam 16 mortos Confrontos na região chinesa de Xinjiang deixaram pelo menos 16 mortos no domingo, o segundo episódio de violência na área em um mês. Dois policiais e 14 civis foram mortos na noite de domingo, segundo um texto curto divulgado pela agência de notícias Xinhua. O incidente aconteceu no condado de Shufu, disse a agência, a sudoeste de Kashgar e perto da fronteira com o Tajiquistão.