China construirá parque eólico de 300 megawatts

XANGAI, JAN 14 - A China vai construir um parque eólico com capacidade de 300 megawatts na província de Hebei, o maior projeto do país no setor, a agência oficial de notícias Xinhua.

O parque, construído com um investimento total de 5,76 bilhões de iuans (913 milhões de dólares) será composto por 100 turbinas de 3 megawatts e fica próximo à ilha Puti no Mar Bohai.

As autoridades vão concluir os procedimentos para sancionar o projeto no final do ano, e o projeto será conectado à rede antes do final de 2015, informou a Xinhua na sexta-feira.

Quando entrar em operação, o parque eólico irá gerar 752 milhões de kilowatts-hora, assim como 730 milhões de iuans em vendas anuais.

A Xinhua informou que os funcionários da indústria disseram que a China pode emitir um segundo pedido de propostas para concessão de projetos na área, totalizando dois gigawatts, na primeira metade deste ano.

De acordo com o Bureau Nacional de Energia, a China construirá cinco gigawatts de parques eólicos até 2015, ou 5 por cento do total de sua capacidade eólica instalada. Eles criarão oportunidades de mercado no valor de 80 bilhões de iuans.