China contesta plano de japoneses de visitar ilhas disputadas

O grupo de mais de 100 pessoas, viajando em uma frota de barcos, deve chegar perto das ilhas na manhã de domingo. O governo do Japão negou ao grupo permissão para desembarcar nas ilhas.

A agência disse que a China apresentou "representações solenes" ante o Japão sobre o assunto, um termo utilizado pela mídia oficial para indicar um nível particularmente alto de oposição diplomática.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Qin Gang, disse que a China havia pedido ao governo nipônico para "interromper imediatamente a ação que pretende minar a soberania territorial da China" sobre as rochosas e inabitadas ilhas conhecidas como Senkaku no Japão, e Diaoyu na China, afirmou a agência.

Na sexta-feira, o Japão enviou de volta a suas casas ativistas chineses que foram detidos na quarta-feira, após desembarcarem em uma das ilhas.

A China saudou o retorno dos ativistas, mas também advertiu o país vizinho sobre possíveis aumentos na tensão.

