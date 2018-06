China corta depósito compulsório de bancos em 0,50 ponto percentual

Esse corte de compulsórios foi o segundo até agora em 2012 o terceiro desde novembro de 2011, quando o Banco Central do país começou sua suave política para enfrentar a desaceleração da economia.

O Banco do Povo da China disse no seu site (www.pbc.gov.cn)que o objetivo da ação é promover um crescimento sustentável do crédito.

A medida pode reduzir a taxa de compulsório dos grandes bancos de 20,0 por cento para 20,5 por cento, liberando fundos que poderiam ser usados ??para empréstimos.

(Reportagem de Fayen Wong)