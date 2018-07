China corta preço de combustíveis em pouco mais de 3%

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, principal órgão de planejamento econômico, ajusta periodicamente os preços dos combustíveis domésticos em resposta às mudanças no preços internacionais do petróleo, mas leva também em consideração fatores econômicos domésticos como a inflação.

O corte nos preços dos combustíveis, que entra em vigor amanhã, "ajudará a reduzir os custos sociais, aliviar as pressões sobre os preços de modo geral e a estimular o crescimento relativamente rápido e estável da economia", disse a comissão em nota.

O teto dos preços da gasolina e do diesel será reduzido em 300 yuans por tonelada, informou o comitê, o que representa um corte de 3,2% no preço da gasolina e de 3,5% no preços do diesel, pelos cálculos da Dow Jones.

O ajuste anterior foi feito em abril, quando o comitê elevou o preço da gasolina e do diesel em 500 yuans por tonelada e 400 yuans por tonelada, respectivamente, em resposta à alta nos preços externos.

Com o ajuste deste sábado, o teto do preço médio da gasolina será de 9.680,00 yuans por tonelada e do diesel será de 8.830,00 yuans a tonelada, segundo os cálculos da Agência Dow Jones. O teto varia de acordo com a região da China. As informações são da Dow Jones.