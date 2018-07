China cresce 7,5% no 2ºtri, em linha com previsão O Produto Interno Bruto (PIB) da China aumentou 7,5% no segundo trimestre deste ano em comparação com mesmo período do ano passado. O resultado ficou em linha com as estimativas do mercado, mas recuou frente ao crescimento de 7,7%, registrado entre janeiro e março deste ano, afirmou o escritório nacional de estatísticas do país.