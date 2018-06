China critica nova postura nuclear dos EUA

PEQUIM - A China manifestou neste domingo, 04, sua firme oposição à Revisão da Postura Nuclear (NPR, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, com a qual pretende reforçar seu estratégia de dissuasão nuclear e na qual adverte da crescente ameaça que representa este país asiático devido ao reforço de suas forças nucleares.

O Ministério de Defesa chinês afirmou que o documento elaborado pelos departamentos americanos de Defesa, Estado e Energia especula com a intenção do desenvolvimento chinês e exagera com a ameaça da força nuclear de China.

"Esperamos que (EUA) compreendam corretamente a intenção estratégica de China e tenham uma visão justa sobre a defesa nacional e o desenvolvimento militar de China", disse o porta-voz de Defesa, Ren Guoqiang, citado pela agência de notícias estatal "Xinhua".

Assim, Pequim pediu a Washington para se desfazer de sua "mentalidade de Guerra Fria e que assuma sua responsabilidade principal no desarmamento nuclear". /EFE