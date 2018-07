China critica o primeiro-ministro do Japão A China criticou o primeiro-ministro do Japão, Yoshihiko Noda, nesta quinta-feira por ele ter dito que as ilhas disputadas entre os dois países são "parte inerente" do território japonês. "A China está fortemente decepcionada e opõe-se com firmeza à obstinação errônea do líder japonês nesta questão", afirmou o Ministério de Relações Exteriores chinês.