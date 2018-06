China culpa Vietnã por colisões no mar, mas pede negociação

Uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores em Pequim exigiu que o Vietnã retire seus navios, após seu vizinho do sul afirmar que os navios chineses usaram canhões de água e colidiram com oito de seus navios no fim de semana perto da plataforma.

O Vietnã disse que duas das embarcações foram seriamente danificadas e seis pessoas ficaram feridas no pior revés nas relações entre as duas nações comunistas em anos.

Segundo a China, as operações de perfuração estão sendo realizadas em seu território e o país vem agindo com a "máxima moderação" no uso de canhões de água em resposta a colisões provocadas pelo Vietnã.

Yi Xianliang, do Ministério das Relações Exteriores, disse que a China só tinha enviado navios civis para a área enquanto Hanói enviou vários navios militares.

"O nosso objetivo, o nosso único objetivo é garantir nossas operações de perfuração normais, legais e razoáveis"?, disse Yi, acrescentando que a China seria obrigada a aumentar suas medidas de segurança em resposta ao que chamou de provocações do Vietnã.

"As operações da China nas águas das ilhas de Triton e Paracel são um direito soberano da China e não têm nada a ver com o Vietnã", disse ele a repórteres em uma entrevista coletiva organizada às pressas, sobre as operações da plataforma chinesa.

Segundo os vietnamitas, a China tem cerca de 80 navios estacionados ao redor da plataforma, sete deles militares. O Ministério das Relações Exteriores mostrou a jornalistas o que afirmou serem videoclipes de navios chineses colidindo com embarcações vietnamitas.

"Nós não nos importamos com o que a China diz", disse o vice-comandante da guarda costeira do Vietnã, Ngo Ngoc Thu, à Reuters nesta quinta-feira.

"Estamos apenas fazendo nosso trabalho, que é proteger o nosso território e soberania. Nós só enviamos navios de acordo com as leis, mas a China tem navios com mísseis em apoio a seus navios civis."

Os comentários de Yi contrastam com as observações anteriores do vice-ministro das Relações Exteriores Cheng Guoping, que disse acreditar que não tinham ocorrido "choques" no mar, embora tenha afirmando não ter detalhes sobre a situação.

Segundo Yi, a China está disposta a tentar resolver o problema com o Vietnã por meio de negociações, mas Hanói precisaria retirar seus navios.

"Nós podemos resolver este problema de forma adequada. Temos a capacidade, a confiança e a sabedoria para fazê-lo", disse ele.

No entanto o governo vietnamita condena fortemente as perfurações na região, a primeira ação de Pequim em águas contestadas, e disse aos responsáveis, a empresa chinesa estatal de petróleo CNOOC, que eles têm de remover seus equipamentos.

O Vietnã também sugeriu que poderá mover uma ação internacional e disse que solicitou negociações com a liderança da China, mas ainda aguarda uma resposta.

(Reportagem adicional de Greg Torode em Hong Kong, Sui-Lee Wee em Pequim, Mai Nguyen em Hanói)