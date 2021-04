China dá até sorvete grátis para tentar vacinar 560 milhões de pessoas em dois meses

A campanha de vacinação contra a covid-19 na China teve um início lento, mas agora o governo tenta impulsioná-la por meio de uma mistura de brindes e ameaças

Em Pequim, quem se vacinar pode ganhar sorvetes em um esquema de compre um e leve outro. No norte da província de Gansu, o governo de um condado publicou um poema de 20 estrofes exaltando as virtudes das doses. Na cidade de Wancheng, no sul, as autoridades alertaram os pais que, se eles se recusassem a ser vacinados, a escolaridade e o futuro emprego e moradia de seus filhos estavam em risco.

A China está implementando uma mistura de táticas tentadoras e ameaçadoras para obter a vacinação em massa em uma escala impressionante: uma meta de 560 milhões de pessoas, ou 40% de sua população, até o final de junho.

A China já provou que pode se mobilizar contra o coronavírus. E outros países alcançaram a vacinação generalizada, embora em populações muito menores.

Mas a China enfrenta vários desafios. O controle quase total do país sobre o coronavírus fez com que muitos residentes não sentissem urgência em se vacinar. Alguns estão preocupados com escândalos relacionados a vacinas na China, um medo que a falta de transparência em torno das vacinas contra o coronavírus chinesas fez pouco para amenizar. Depois, há o tamanho da população a ser inoculada.

Para fazer isso, o governo recorreu a um kit de ferramentas familiar: uma burocracia extensa e rapidamente mobilizada e sua abordagem às vezes pesada. Essa resposta de cima para baixo ajudou a domar o vírus desde o início, e agora as autoridades esperam replicar esse sucesso com vacinações.

Funcionou. Na semana passada, a China administrou uma média de 4,8 milhões de doses por dia, contra cerca de um milhão por dia durante grande parte do mês passado. Especialistas disseram que esperam chegar a 10 milhões por dia para cumprir a meta de junho.

“Eles dizem que é voluntário, mas se você não tomar a vacina, eles continuarão ligando para você”, disse Annie Chen, uma estudante universitária em Pequim que recebeu duas ligações desse tipo de um conselheiro escolar em cerca de uma semana.

Preocupada com os possíveis efeitos colaterais, Chen não planejava se inscrever. Mas depois que o conselheiro avisou que ela logo enfrentaria restrições de acesso a locais públicos, ela cedeu - em parte porque se sentia mal por ele. “O conselheiro também parecia achar que seu trabalho era muito difícil. Ele parecia exausto”, disse ela.

A ansiedade do público em relação às vacinas surgiu cedo. Uma pesquisa em fevereiro, com coautoria do chefe do Centro para Controle e Prevenção de Doenças da China, descobriu que menos da metade dos trabalhadores médicos na província oriental de Zhejiang estavam dispostos a ser vacinados, muitos citando o medo de efeitos colaterais. Em meados de março, a China administrou apenas cerca de 65 milhões de doses para uma população de 1,4 bilhão.

Mesmo com o recente aumento nas vacinações, a China ainda está muito atrás de dezenas de outros países. Embora o país tenha aprovado cinco vacinas caseiras, administrou 10 doses para cada 100 residentes. O reino Unido administrou 56 para cada 100; os Estados Unidos, 50.

Médicos proeminentes alertaram que o ritmo lento da China ameaça minar as medidas de contenção bem-sucedidas do país.

“A China está em um momento muito crítico”, disse Zhong Nanshan, um importante especialista em doenças respiratórias, em uma entrevista recente à mídia chinesa. “Quando outros países tiverem sido muito bem vacinados e a China ainda não tiver imunidade, isso será muito perigoso.”

Os avisos foram acompanhados por uma campanha de propaganda abrangente e iscas consumistas.

Na segunda-feira, o distrito comercial de Wangfujing, em Pequim, estava repleto de pechinchas para os vacinados. Uma loja de Lego ofereceu um kit grátis para montar um filhote saindo de um ovo. Uma barraca de rua anunciava um desconto de 10% no chá. Um estúdio fotográfico estatal chegou a anunciar um desconto nas fotos de casamento.

A promoção parecia estar funcionando em um centro de vacinação, onde as pessoas faziam fila para um sorvete dois por um em um caminhão amarelo de sorvete do McDonald's estacionado do lado de fora.

Wang Xuan, um funcionário dentro do caminhão, descreveu como o anúncio chamou a atenção de um transeunte. “Ele entrou direto para tomar a vacina e depois veio até nós para comprar sorvete”, disse Wang. Outras localidades adotam táticas menos simpáticas.

Em Chongqing, um aviso de uma empresa ordenou que os trabalhadores entre 18 e 59 anos sem condições de saúde subjacentes fossem vacinados até o final de abril ou “responsabilizados”, embora não tenha entrado em detalhes. Um boletim do governo na cidade de Haikou, em Hainan, disse que as empresas com taxas de vacinação inferiores a 85% receberiam um alerta e poderiam ser suspensas para "retificação".

A cidade de Ruili, no sudoeste da China, foi na semana passada a primeira a adotar a vacinação obrigatória para residentes elegíveis, após um pequeno surto ali. Um funcionário disse que a cidade espera vacinar toda a população de mais de 200.000 pessoas em cinco dias, com postos de vacinação 24 horas por dia.

Alguns usuários de mídia social reclamaram que as campanhas de pressão restringem seu direito de escolha. Mas Tao Lina, especialista em vacinação e ex-imunologista do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Xangai, disse que era justificável impor medidas punitivas em nome da saúde pública.

“No momento, enfatizar excessivamente a liberdade de escolha não é uma boa ideia”, disse Tao. “Veja os EUA: eles queriam não usar máscaras faciais. Isso parece uma espécie de liberdade, mas então o que aconteceu?”

Governos e empresas de outros países também adotaram o que alguns consideram medidas coercitivas. O primeiro-ministro italiano emitiu recentemente um decreto exigindo vacinas para profissionais de saúde. Uma garçonete na cidade de Nova York foi demitida por recusar a vacinação. Muitos países estão considerando a emissão de passaportes de vacinas para entrada em locais públicos.

Ainda assim, até mesmo a mídia estatal da China reconheceu que algumas autoridades locais foram excessivamente zelosas em sua aplicação.

A Xinhua, a agência de notícias estatal, publicou um artigo de opinião na semana passada denunciando “métodos únicos, simples e rudes” que podem gerar ainda mais oposição pública.

“Esses desenvolvimentos prejudiciais são, na realidade, o produto de um pequeno número de regiões e empresas que estão ansiosas para cumprir suas responsabilidades de vacinação”, disse o documento. (O governo Wancheng mais tarde se desculpou por ter alertado sobre o futuro das crianças.)

Não está claro quantas das restrições prometidas estão sendo aplicadas. Wu Kunzhou, um trabalhador comunitário em Haikou, a cidade onde as empresas foram ameaçadas de suspensão, disse que marcou algumas empresas com cartazes vermelhos. “Empresa que não atende aos padrões de vacinação”, diziam os cartazes. Mas não houve multas e ele disse que não poderia forçar ninguém a se vacinar. “O principal é que há ordens de cima”, disse Wu.

Alguns residentes permaneceram firmemente contra a vacinação, apesar da enxurrada de mensagens.

Lu Xianyun, um funcionário da indústria de construção de 51 anos em Guangzhou, citou uma série de revelações nos últimos anos de crianças injetadas com vacinas defeituosas na China. “Não confio neles”, disse ele sobre os fabricantes de vacinas.

As autoridades locais também emitiram orientações conflitantes sobre a segurança da vacinação para mulheres grávidas. Alguns tranquilizaram as mulheres que tentavam engravidar que deveriam se inscrever, enquanto outros pediram que adiassem a gravidez.

A infectologista Tao Lina disse que as autoridades não fizeram o suficiente para incutir no público a confiança nas vacinas. Ele disse que só conseguia pensar em um oficial proeminente, Zhang Wenhong - muitas vezes comparado a Anthony Fauci - que havia sido vacinado publicamente. Não ajuda que as empresas chinesas de vacinas tenham demorado a compartilhar dados de ensaios clínicos.

“Se nosso país deseja aumentar o entusiasmo do público”, disse Tao, “seria melhor compartilhar vídeos de líderes, quadros e membros do Partido Comunista sendo vacinados”.