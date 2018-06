China defende interceptação de aeronave dos EUA

Segundo o porta-voz do Ministério, Yang Yujun, o piloto chinês conduziu uma operação "profissional", mantendo uma distância segura do avião dos EUA durante a interceptação. Ele disse que as acusações dos EUA sobre o perigo da manobra são "descabidas" e que a China estava realizando "voos rotineiros de identificação e verificação".

O secretário de imprensa do Pentágono, o contra-almirante John Kirby, deu uma versão diferente para o incidente ocorrido no último dia 19, a cerca de 220 quilômetros da costa da ilha chinesa de Hainan. Segundo ele, o jato chinês fez vários rasantes perto da aeronave norte-americana, do modelo P-8 Poseidon, chegando a apenas 9 metros de distância em alguns momentos. Segundo ele, as manobras colocaram a tripulação norte-americana em risco e são "inconsistentes com as leis internacionais tradicionais".

As tensões entre os dois países têm crescido na região do Mar do Sul da China, uma área que é alvo de disputas territoriais entre China, Japão, Vietnã e Filipinas. Em 2001, um jato chinês colidiu com uma aeronave de monitoração da Marinha norte-americana na costa da ilha Hainan, matando o piloto chinês e forçando o avião dos EUA a fazer um pouso de emergência. Fonte: Associated Press.