China defende repressão em Tiananmen, às vésperas de seu 25º aniversário

Para o governista Partido Comunista, as manifestações de 1989 que tomaram a Praça Tiananmen em Pequim e se espalharam por outras cidades permanecem tabu depois que o governo classificou os protestos como "contra-revolucionários".

O aniversário da data em que as tropas saíram atirando pelo centro de Pequim em 1989 nunca foi lembrado publicamente na China continental, embora todos os anos ocorram eventos em Hong Kong, devolvida pelos britânicos à China em 1997, bem como em Taiwan, que tem governo próprio e a China reivindica como parte de seu território.

O governo nunca divulgou uma cifra de mortos na repressão, mas grupos de defesa dos direitos humanos estimam que tenham sido milhares e testemunhas falam de centenas ou vários milhares.

"O governo chinês chegou há muito tempo a uma conclusão sobre a turbulência política no final dos anos 1980", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hong Lei, em seu contato diário com a imprensa.

"Nas últimas décadas de reforma e abertura na China, as enormes conquistas no desenvolvimento social e econômico têm recebido atenção mundial. A construção de democracia e do Estado de direito continua a ser aperfeiçoada", disse ele.

"Pode-se dizer que o caminho para o socialismo com as características chinesas que seguimos hoje está de acordo com a condição nacional e os interesses básicos da grande maioria da população da China, que são a aspiração de todas as pessoas na China."