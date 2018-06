China defende sua política de direitos humanos

Guangcheng havia sido preso por expor abusos da política de controle populacional chinesa e causou conflitos diplomáticos quando escapou e foi atrás da embaixada norte-americana em Pequim.

Quando estava prestes a ser mandado aos EUA, a polícia chinesa invadiu sua casa em um vilarejo, fazendo com que seu sobrinho, Chen Kegui, atacasse os policiais com uma faca. Três pessoas ficaram feridas no incidente.

Kegui foi sentenciado a três anos e três meses de prisão na sexta-feira. Os EUA definiram a sentença como "um processo legal cheio de falhas".

"Os legítimos direitos e interesses foram protegidos", disse o porta-voz do ministério de Relações Exteriores, Hong Lei. As informações são da Dow Jones.