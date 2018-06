China designa presidente Xi como chefe da comissão de segurança nacional

O presidente chinês, Xi Jiping, foi designado pela cúpula do Partido Comunista como chefe da nova comissão de segurança nacional da China, disse a agência de notícias estatal Xinhua em seu microblog nesta sexta-feira, no sinal mais recente da rápida consolidação de seu poder.

A medida coloca Xi no comando de uma comissão que lida com crises internas e externas e surge quase um mês após o governo dizer que o presidente chinês vai chefiar um grupo de líderes para conduzir reformas gerais no país.

O premiê Li Keqiang e Zhang Dejiang, número três na hierarquia do partido e chefe do Parlamento, serão vice-chairman da comissão, disse a Xinhua.

Não ficaram claros os detalhes sobre como a comissão vai operar, ao ser anunciada em um comunicado do governo em novembro, mas a China sinalizou que o foco do órgão seria doméstico.

Especialistas dizem que será inspirada no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos e aumentará a coordenação entre várias alas da burocracia de segurança da China, hoje dividida entre a polícia, os militares e os serviços de inteligência e diplomacia. / REUTERS