China detém mais de 500 que pregavam o fim do mundo A polícia chinesa deteve mais de 500 pessoas que pertencem a uma seita cristã local que estava espalhando rumores sobre o suposto fim do mundo, informou a mídia estatal nesta terça-feira. A Televisão Central da China informou que apenas na província de Qinghai, no oeste do país, foram detidas 400 pessoas. A polícia apreendeu panfletos, vídeos, livros e mais publicações com temas apocalípticos. A maioria das detenções ocorreu no menos desenvolvido oeste chinês, mas cerca de 100 pessoas foram presas nas províncias do leste, mais ricas.