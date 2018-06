China deve abolir campos de trabalho de reeducação

Chen acrescentou, na entrevista, que o sistema do campo de reeducação "deu sua contribuição em um momento em que o Partido Comunista da China estava consolidando a república e retificando a ordem social, mas agora a China conta com sistemas jurídicos bem estabelecidos."

Este é mais um sinal de que o sistema amplamente criticado - no qual as pessoas podem ser condenadas a mais de quatro anos de reeducação pela polícia sem um julgamento aberto - está chegando ao fim. Os comentários de Chen vêm depois de o novo líder do Partido Comunista, Xi Jinping, dizer que os campos de reeducação eram um "problema urgente".

Os opositores afirmam que os campos são usadas para silenciar os críticos do governo, além de possíveis pessoas que fazem queixas contra funcionários às autoridades superiores. As informações são da Dow Jones.