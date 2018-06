China deve anunciar veredicto de Gu na segunda-feira

Gu é acusada de matar o empresário britânico Neil Heywood, que, após uma disputa por dinheiro, teria passado a representar uma ameaça para o filho dela. A imprensa estatal reporta que a ré confessou o crime. É certo que ela será declarada culpada, só não sabe qual será a sentença, que pode ser até de prisão perpétua ou pena de morte.

A prisão de Gu e a subsequente destituição de seu marido, na época chefe do Partido Comunista na cidade de Chongqing e cotado para alcançar cargos ainda mais importantes neste ano, iniciou a maior turbulência política na China desde os protestos na Praça da Paz Celestial, em 1989. As informações são da Associated Press.