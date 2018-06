China deve reforçar independência judicial, diz agência Os líderes da China prometeram que reforçarão a independência judicial no país, informou a mídia estatal nesta terça-feira depois de uma reunião de quatro dias do Partido Comunista. Segundo a agência de notícias Xinhua, um documento divulgado após o encontro ressaltava pedidos para que a independência do poder judiciário e de promotores fosse garantida.