China diz estar aberta a visita de novo líder norte-coreano A China disse nesta terça-feira que estava aberta a uma visita do novo líder norte-coreano, Kim Jong-un, após a morte do pai dele, Kim Jong-il, em comentário feito durante uma visita do presidente chinês, Hu Jintao, à embaixada norte-coreana em Pequim para oferecer suas condolências.