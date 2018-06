China diz que ataque em Xinjiang foi prática terrorista A China alegou que o confronto entre policiais e civis no condado de Shufu, a sudoeste de Kashgar e perto da fronteira com o Tajiquistão, foi organizado por um pequeno grupo terrorista. A agência de notícias oficial Xinhua noticiou que 16 pessoas foram mortas no evento, sendo 2 policiais e 14 assaltantes.