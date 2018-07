China diz que crise com Japão afeta negociação para livre comércio

As relações entre Pequim e Tóquio atravessam seu pior momento em várias décadas por causa da disputa pelas ilhas no mar da China Oriental, supostamente cercadas por ricas reservas de gás e petróleo.

Na semana passada, o Japão decidiu nacionalizar duas das ilhas, comprando-as do seu proprietário japonês. A decisão provocou inflamados protestos em várias cidades chinesas. O Japão também disputa outras duas ilhas com a Coreia do Sul.

"Esperamos que a suspensão (das negociações comerciais) seja temporária", disse Chen Yulu, professor da Universidade Renmin, na China, e assessor do comitê de política monetária do Banco Popular da China (Banco Central). "Será um grande prejuízo para a Ásia se o processo for encerrado."

Chen falou no intervalo de uma conferência que reuniu os bancos centrais dos três países.

Apesar da tensão, autoridades japonesas e chinesas se reuniram na quinta-feira para celebrar 40 anos do reatamento de relações diplomáticas, embora o chefe da delegação japonesa tenha declarado estar com "o coração pesado".

"Vim hoje a Pequim com várias pessoas que têm se empenhado por muito tempo nas relações com a China", disse o ex-chanceler japonês Yohei Kono ao dirigente chinês Jia Qinglin no Grande Salão do Povo, em Pequim. "As condições são bastante diferentes de quando encontrei vossa excelência na primavera (boreal)."

Jia, quarto membro mais graduado do Partido Comunista, se referiu aos visitantes japoneses como "velhos amigos do povo chinês".

(Reportagem de Terril Yue Jones e Kevin Ya)