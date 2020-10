China diz que Estados Unidos devem 'abandonar mentalidade de Guerra Fria'

O governo da China disse nesta quarta-feira, 7, que os Estados Unidos deveriam "parar os ataques" contra o país e acusou o Secretário de Estado americano, Mike Pompeo, de criar conflitos políticos maliciosos e difamar Pequim.

Na terça-feira, Pompeo visitou o Japão e convocou o país, a Índia e a Austrália para uma "cooperação" contra a influência crescente da China na região.

"Pompeo tem fabricado mentiras contra a China repetidamente e criado conflitos políticos", disse a Embaixada da China no Japão.

"Mais uma vez, pedimos que os EUA abandonem a mentalidade de Guerra Fria e o preconceito ideológico, e parem de acusar e atacar a China", declarou o governo chinês, que também disse querer que os americanos "tratem as relações com a China de maneira construtiva".

A visita de Pompeo à Ásia, primeira em mais de um ano, coincide com a escalada das tensões com a China.

Os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, então em conflito por várias questões, como a gestão da crise do novo coronavírus e a imposição de uma nova lei de segurança em Hong Kong.

O chamado de Pompeo para a união dos EUA, Japão, Índia e Austrália contra a influência chinesa é um tema difícil para os aliados regionais, que dependem da China para comercializar seus produtos./REUTERS