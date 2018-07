China diz que solução para crise na Síria deve ser liderada pelo povo

A China está interessada em mostrar que não assume lados no conflito na Síria e pediu ao governo do país que converse com a oposição e assuma medidas para cumprir as exigências de uma transição política. Também disse que um governo de transição deveria ser formado.

Yang fez os comentários para um representante do Comitê de Coordenação Nacional para uma Mudança Democrática da Síria, afirmou o Ministério de Relações Exteriores em um comunicado em seu site.

