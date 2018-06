China diz que veículo lunar funciona, mas enfraquecido

O Yutu, nomeado em homenagem a uma tradicional deusa da lua na mitologia chinesa, pousou na superfície lunar em dezembro, causando grande comoção nacional. O veículo, que começou a apresentar "anormalidades de controle mecânico" no fim de janeiro, está em missão para conduzir pesquisas geológicas e busca de recursos naturais.

O veículo lunar ainda é capaz de enviar dados de volta à Terra, usando para isso a sonda Chang'e 3 com a qual pousou, disse o vice-chefe do programa lunar chinês, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

Mas as rodas do veículo e o painel solar projetado para aquecê-lo durante as congelantes noites lunares já não funcionam mais, disse Li. A funcionalidade do equipamento decai progressivamente "a cada noite lunar", disse Li.

A China tem avançado em seu programa espacial com propósitos militares, comerciais e científicos, mas ainda corre atrás para alcançar as potências espaciais, os Estados Unidos e a Rússia.

(Reportagem de Matthew Miller)